Kıyı belediyeleri tek yürek oldu

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde düzenlenen mevzuat bilgilendirme toplantılarının ilki Muğla’nın Marmaris ilçesinde başladı. 40’ın üzerinde üye belediye başkanı, meclis üyesi ve belediye çalışanının katıldığı ve dört gün boyunca yeni çıkan yönetmelik ve genelgelerin uygulanması konusunda seminerlerin gerçekleştiği program, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un açılış konuşmasıyla başladı.



Yeni kanun tasarısı



Kıyı belediyelerinin en önemli sorunlarından birinin yaz ve kış dönemlerindeki nüfus farklılığına rağmen bütçeden ayrılan payın aynı kalması olduğunu dile getiren Batur, “Kış aylarında 100 bin nüfuslu bir ilçemiz, yaz sezonunda 500 bin kişiye hizmet üretiyor. Ancak İller Bankası’ndan verilen pay 100 bine göre veriliyor. Geçmişten bu yana hep tartışılan bu konuda katsayı verilmesi önerisi var ancak her belediyenin kendi kriterleri mevcut. Bu kriterlerin toplanması konusunda çalışmalar sürüyor” dedi.



Vergi önerisinde bulundu



Vatandaşa yeni bir vergi yükü olmadan belediye gelirlerinin nasıl artırılacağı konusunda Türkiye Belediyeler Birliği’nin yasa taslağı çalışması yaptığını vurgulayan Başkan Batur, şöyle konuştu: “Haberleşme vergisi alıyoruz ancak ev telefonu kullanan kalmadı. Bunun yerine kullanılan cep telefonları ve baz istasyonlarına göre düzenlenmesi gerekiyor. Havagazı vergisi de adı gibi hava oldu, çünkü havagazı yok.



Bunun yerine de doğalgaz kullanımından pay verilmeli. Su faturasından alınan katı atık vergisi ise artezyeni olan, şebeke suyu kullanılmayan işyerleri dikkate alınarak elektrik faturasından alınmalı. Motorlu taşıtlardan da yol ve trafik katkı paylarının büyükşehir ve ilçe belediyelere verilmesi gerekiyor. Belediyelerimizin gelirlerini artıracak bu önerilerimiz vatandaştan ek vergi alınması şeklinde olmayacak. Bizim önerimiz vergilerden belediyelerimize pay aktarılması yönünde.”



Kordon ve Pasaport için büyük buluşma



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı’yla birlikte, Kordon ve Pasaport’ta işletmeleri bulunan yaklaşık 50 işadamıyla bir araya geldi. Toplantıda Kordon ve Pasaport yönetmelikleri değerlendirildi, bölgede yaşanan sorunlar masaya yatırıldı. Kordon ve Pasaport’un sahip olduğu özel kimlikle kentin prestij bölgelerinin başında geldiğini belirten Başkan Batur, “İşletmelerin ayakta kalması ve en iyi hizmeti sunması için işbirliği yapacağız” diye konuştu.