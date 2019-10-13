‘Kız çocukları bizim geleceğimiz’

Program kapsamında ‘Çocuk Gelinler ve Erken Evlilikler’ başlıklı sunum düzenlendi, Barışa Nakış sergisi açıldı. Etkinliğe katılan Başkan Muhittin Selvitopu, “Ülkemizde kız çocuklarına yönelik tacizleri ve şiddeti acıyla izliyoruz. Bunlara karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar geleceğin anneleri” diye konuştu.