13.10.2019 - 00:36 |
‘Kız çocukları bizim geleceğimiz’
Karabağlar Belediyesi tarafından Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle düzenlenen etkinlik, Barış Semt Merkezi’nde yapıldı.
Program kapsamında ‘Çocuk Gelinler ve Erken Evlilikler’ başlıklı sunum düzenlendi, Barışa Nakış sergisi açıldı. Etkinliğe katılan Başkan Muhittin Selvitopu, “Ülkemizde kız çocuklarına yönelik tacizleri ve şiddeti acıyla izliyoruz. Bunlara karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar geleceğin anneleri” diye konuştu.
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