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    Haberler Ege HaberleriKızı için aldığı bez bebek geliri oldu
    25.11.2019 - 07:50 | | UMUT KARAKOYUN DHA

    Kızı için aldığı bez bebek geliri oldu

    Seferihisar’da yaşayan Okar’ın, kızını sağlıksız oyuncaklardan korumak için pazardan aldığı bez bebek, gelir kaynağı oldu

    Kızı için aldığı bez bebek geliri oldu

    İZMİR’in Seferihisar ilçesinde yaşayan Suzan Yılmaz Okar’ın (40), kızını sağlıksız oyuncaklardan korumak için pazardan aldığı bez bebek, gelir kaynağı oldu. Okar, fabrikasyon ürünlere karşı alternatif ararken, Sığacık pazarında bulduğu bez bebeğin yüz ifadesini beğenmedi, yeniden tasarladı. Yaptığı bez bebek arkadaşları ve yakınları tarafından oldukça beğenilen Okar, kendini bu işe adadı.
    Yalnız olduğu için yurtdışından verilen bebek siparişlerini geri çevirdiğini anlatan Okar, ilçede çalışmayan ve el becerisi olan kadınlardan bir ekip kurarak üretime başlamayı planladığını belirtti, “Bebek yapmam için yoğun bir talep var. Yaptığım bebeklerin hepsi el ürünü. Fabrikasyon olmadığı için üretimi güç ve zaman alıyor” dedi. 

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