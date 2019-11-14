Kızılay’dan eğitim sınıfı

Açılış kurdelesini kesen Belediye Başkanı Zeki Bilgin, eğitime sağladıkları katkılardan dolayı Kızılay’a teşekkür etti. Hafif düzeyde otizmli iki öğrencinin eğitim gördüğü sınıfta, söz konusu bütçeyle fiziki iyileştirmeler yapıldığı, öğrencilerin ihtiyacı olan eğitim araç ve gereçlerinin temin edildiği belirtildi.