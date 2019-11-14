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    HaberlerEge HaberleriKızılay’dan eğitim sınıfı
    14.11.2019 - 01:06 |

    Kızılay’dan eğitim sınıfı

    Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde Türk Kızılayı Saruhanlı Koordinatörlüğü’nce finanse edilen 19 bin 500 liralık bütçeyle Cumhuriyet İlkokulu’nda oluşturulan Özel Eğitim Sınıfı hizmete açıldı.

    Kızılay’dan eğitim sınıfı

    Açılış kurdelesini kesen Belediye Başkanı Zeki Bilgin, eğitime sağladıkları katkılardan dolayı Kızılay’a teşekkür etti. Hafif düzeyde otizmli iki öğrencinin eğitim gördüğü sınıfta, söz konusu bütçeyle fiziki iyileştirmeler yapıldığı, öğrencilerin ihtiyacı olan eğitim araç ve gereçlerinin temin edildiği belirtildi.

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