Kızılderililer İzmir’e geldi

Westpark Outlet’in Temmuz ayı boyunca sürecek olan Kızılderili Kampı etkinliği çocukların ve ailelerin gözdesi oldu. Akvaryum katında kurulan büyük etkinlik alanına gelen çocuklar; 14.00-18.00 saatleri arasında davul çalma, balık tutma, at binme, çamurdan çömlek yapma ve daha birçok eğlenceli aktiviteye katılıyor.

Ağustos ayında da çocuklara botanik bilimi, bitki ve sebzeleri öğretecek Botanik Akademisi etkinlikleri yapılacak.