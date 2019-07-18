18.07.2019 - 07:50
Kızılderililer İzmir’e geldi
Westpark Outlet’in Temmuz ayı boyunca sürecek olan Kızılderili Kampı etkinliği çocukların ve ailelerin gözdesi oldu.
Westpark Outlet’in Temmuz ayı boyunca sürecek olan Kızılderili Kampı etkinliği çocukların ve ailelerin gözdesi oldu. Akvaryum katında kurulan büyük etkinlik alanına gelen çocuklar; 14.00-18.00 saatleri arasında davul çalma, balık tutma, at binme, çamurdan çömlek yapma ve daha birçok eğlenceli aktiviteye katılıyor.
Ağustos ayında da çocuklara botanik bilimi, bitki ve sebzeleri öğretecek Botanik Akademisi etkinlikleri yapılacak.
Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.