Kızına emanet

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden birincilikle mezun olan Cansu Büyüktarakçı, diplomasını babası Mesut Büyüktarakçı’yla birlikte aldı. Mutlu geçen gecenin ertesi günüyse baba Büyüktarakçı kalp krizi geçirdi. Kızının intörn olarak görev yaptığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Büyüktarakçı anjiyo ve baypass oldu. Sağlık durumu giderek iyileşen babasının takibi ve tetkiklerini yapan Cansu Büyüktarakçı, hayatının en unutulmaz olayını yaşadığını söyledi.

Sağlığı iyiye gidiyor

Babasının kısa süre içinde toparladığını belirten Büyüktarakçı, “Şu anda aynı hastanede görev yapıyorum ve babamın yanındayım, süreç benim için iyi ilerliyor. Kendi hastanemde, bildiğim bir klinikteyiz. Burada babamla çok iyi ilgileniliyor. Babamın benimle olmasından ve takibinde, tedavisinde benim de yer almamdan dolayı çok mutluyum. Babam yoğun bakımdan birkaç gün önce çıktı. Yemeğini yiyebiliyor, yardımla yürüyebiliyor, sağlık durumu iyi” diye konuştu. Tedavisi devam eden baba Büyüktarakçı ise, “Kızım iyi ki var. Onunla gurur duyuyorum” dedi.

