BİST101.8490,28EURO6,360,25USD 5,660,69ALTIN259,06-0,84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeKızına emanet
    18.07.2019 - 07:50| HANDE NAYMAN DHA

    Kızına emanet

    Tıp Fakültesi’nden birincilikle mezun olan Cansu Büyüktarakçı, ertesi gün kalp krizi geçiren babasıyla, intörn olarak görev yaptığı hastanede ilgileniyor

    Kızına emanet

    İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden birincilikle mezun olan Cansu Büyüktarakçı, diplomasını babası Mesut Büyüktarakçı’yla birlikte aldı. Mutlu geçen gecenin ertesi günüyse baba Büyüktarakçı kalp krizi geçirdi. Kızının intörn olarak görev yaptığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Büyüktarakçı anjiyo ve baypass oldu. Sağlık durumu giderek iyileşen babasının takibi ve tetkiklerini yapan Cansu Büyüktarakçı, hayatının en unutulmaz olayını yaşadığını söyledi.

    Sağlığı iyiye gidiyor

    Babasının kısa süre içinde toparladığını belirten Büyüktarakçı, “Şu anda aynı hastanede görev yapıyorum ve babamın yanındayım, süreç benim için iyi ilerliyor. Kendi hastanemde, bildiğim bir klinikteyiz. Burada babamla çok iyi ilgileniliyor. Babamın benimle olmasından ve takibinde, tedavisinde benim de yer almamdan dolayı çok mutluyum. Babam yoğun bakımdan birkaç gün önce çıktı. Yemeğini yiyebiliyor, yardımla yürüyebiliyor, sağlık durumu iyi” diye konuştu. Tedavisi devam eden baba Büyüktarakçı ise, “Kızım iyi ki var. Onunla gurur duyuyorum” dedi.

      Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
      daha fazla video için
      Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
      daha fazla video için

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika... Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza! Yaralılar var

      Son dakika... Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza! Yaralılar var

      Dali’nin altın yumurtası çalındı

      Dali’nin altın yumurtası çalındı

      Metal savaşçıları yeniden aramızda

      Metal savaşçıları yeniden aramızda

      Aldatma raporu

      Aldatma raporu

      Sıradaki Haber