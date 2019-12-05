06.12.2019 - 00:01 |
Kocaman eğlence
Ege Perla’nın “Minikler İçin Kocaman Eğlence” sloganıyla yola çıktığı Ege Perla Çocuk Kulübü’nün açılışı coşkulu bir partiyle gerçekleşti. @izmiranneleri’nin de 6. yaş kutlaması yaptığı partide çocuklar, renkli etkinlikler ve lezzetli ikramlarla unutulmaz bir gün yaşadı.
Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadıManisa’nın Yunusemre ilçesinde muhtar olduğu öğrenilen bir kişi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince köprüden uçarak hayatını kaybetti.