Ege Perla’nın “Minikler İçin Kocaman Eğlence” sloganıyla yola çıktığı Ege Perla Çocuk Kulübü’nün açılışı coşkulu bir partiyle gerçekleşti. @izmiranneleri’nin de 6. yaş kutlaması yaptığı partide çocuklar, renkli etkinlikler ve lezzetli ikramlarla unutulmaz bir gün yaşadı.