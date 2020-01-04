Kocaoğlu’nu unutmadılar

Çamdibi İdman Yurdu Kulüp Başkanı Muammer Ülçay, Tesis Müdürü Vehbi Yaşa ve eski kulüp yöneticisi Kadir Sağlam tarafından organize edilen buluşmada Milletvekili Sındır ve Aziz Kocaoğlu’na birer teşekkür plaketi de takdim edildi. Kocaoğlu, “Başkanlık dönemimde parasını hazırlamadığım hiçbir ihaleye çıkmadım” diye konuştu.