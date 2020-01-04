BİST113.684-1,94EURO6,670,20USD5,980,31ALTIN297,371,62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kocaoğlu’nu unutmadılar
    ABONE OL
    04.01.2020 - 00:01 | | Fedai Ünal

    Kocaoğlu’nu unutmadılar

    CHP İzmir Milletvekili, Eski Bornova Belediye Başkanı Kamil Okyay Sındır ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Çamdibi’nde kahvaltıda bir araya geldi.

    Kocaoğlu’nu unutmadılar

    Çamdibi İdman Yurdu Kulüp Başkanı Muammer Ülçay, Tesis Müdürü Vehbi Yaşa ve eski kulüp yöneticisi Kadir Sağlam tarafından organize edilen buluşmada Milletvekili Sındır ve Aziz Kocaoğlu’na birer teşekkür plaketi de takdim edildi. Kocaoğlu, “Başkanlık dönemimde parasını hazırlamadığım hiçbir ihaleye çıkmadım” diye konuştu. 

    Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
    daha fazla video için
    5 Ocak 2020 Magazin Bülteni5 Ocak 2020 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

    Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

    Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

    Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

    Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

    Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

    Cezayir'e doğru yola çıktılar

    Cezayir'e doğru yola çıktılar

    Sıradaki Haber