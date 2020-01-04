04.01.2020 - 00:01 | | Fedai Ünal
Kocaoğlu’nu unutmadılar
CHP İzmir Milletvekili, Eski Bornova Belediye Başkanı Kamil Okyay Sındır ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Çamdibi’nde kahvaltıda bir araya geldi.
Çamdibi İdman Yurdu Kulüp Başkanı Muammer Ülçay, Tesis Müdürü Vehbi Yaşa ve eski kulüp yöneticisi Kadir Sağlam tarafından organize edilen buluşmada Milletvekili Sındır ve Aziz Kocaoğlu’na birer teşekkür plaketi de takdim edildi. Kocaoğlu, “Başkanlık dönemimde parasını hazırlamadığım hiçbir ihaleye çıkmadım” diye konuştu.
Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.