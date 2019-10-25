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    HaberlerEgeKODA’dan muhteşem Cumhuriyet konseri
    25.10.2019 - 07:50 |

    KODA’dan muhteşem Cumhuriyet konseri

    Gaziemir Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Cumhuriyet Konseri’nde Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA) seyirciyle buluştu.

    KODA’dan muhteşem Cumhuriyet konseri

    Gaziemir Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Cumhuriyet Konseri’nde Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA) seyirciyle buluştu. Atatürk Kültür Merkezi’nde Şef Hakan Şensoy yönetiminde sahneye çıkan KODA’ya sevilen sanatçı Dilek Türkan eşlik etti. KODA, Türk ve dünya müzik tarihinde yer edinmiş bestelere hayat verdi, Türkan da Türk bestekarların eserlerini seslendirdi. Başkan Halil Arda, “Bize Cumhuriyet’i armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’e minnettarız” dedi.

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