‘Kokudan kurtuluyoruz’

İZSU’nun önemli bir sorunlarını çözdüğünü dile getiren Sandal, “Bayraklı’nın merkezinde ciddi bir koku problemi vardı. Kolektörler değiştirildi, sanıyorum 10 gün içinde hizmete girecek ve o kokudan komple kurtulmuş olacağız. Ciddi bir yatırım yaptıkları için İZSU’ya teşekkürlerimi iletiyorum” dedi. Bayraklı’nın rantı yüksek bir bölge olduğunu söyleyen Sandal, “Asıl mesele, bütçenizi doğru yönlendirmek, doğru tasarruf yapabilmek, vatandaştan topladığınız vergileri doğru kanallara aktarabilmek. Biz verdiğimiz her sözü sonuna kadar yerine getireceğiz. Kreş sözü verdik. Yeni öğretim yılına kadar hayata nasıl geçirdiğimizi vatandaşlarımız görecek” dedi.