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    HaberlerEge Habeleri‘Kokudan kurtuluyoruz’
    06.11.2019 - 01:47 |

    ‘Kokudan kurtuluyoruz’

    Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yeni bir kent yaratmayı hedeflediklerini belirtti, “Bayraklı’nın yıkılıp yeniden yapılması lazım. Kentin 50-100 yılına çözüm üretecek bir formül üretmeliyiz. Şov değil, iş yapacağız” dedi. Radyo Trafik İzmir’de ‘Başkanlar Trafik’te’ programına konuk olan Sandal, göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmaları ve projelerini anlattı.

    ‘Kokudan kurtuluyoruz’

    İZSU’nun önemli bir sorunlarını çözdüğünü dile getiren Sandal, “Bayraklı’nın merkezinde ciddi bir koku problemi vardı. Kolektörler değiştirildi, sanıyorum 10 gün içinde hizmete girecek ve o kokudan komple kurtulmuş olacağız. Ciddi bir yatırım yaptıkları için İZSU’ya teşekkürlerimi iletiyorum” dedi. Bayraklı’nın rantı yüksek bir bölge olduğunu söyleyen Sandal, “Asıl mesele, bütçenizi doğru yönlendirmek, doğru tasarruf yapabilmek, vatandaştan topladığınız vergileri doğru kanallara aktarabilmek. Biz verdiğimiz her sözü sonuna kadar yerine getireceğiz. Kreş sözü verdik. Yeni öğretim yılına kadar hayata nasıl geçirdiğimizi vatandaşlarımız görecek” dedi.

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