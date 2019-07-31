Kokulu kavun tezgâha çıkarılmaya başlandı

İzmir’in Torbalı ilçesinde kırlangıç kavunu yetiştiren Akın Tamgacı yaz aylarında toplanan bu kavunun çekirdeğinin aynı, kokusunun farklı olduğunu belirtti. Çoğu insanın bilmediğini, yemek için değil kokusunu merak edip aldıklarını söyleyen Tamgacı “Bronşit hastalığına iyi geldiği söyleniyor” diye konuştu. l NEVRA UÇKAÇ DHA