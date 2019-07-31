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    HaberlerEgeKokulu kavun tezgâha çıkarılmaya başlandı
    31.07.2019 - 01:39

    Kokulu kavun tezgâha çıkarılmaya başlandı

    Halk arasında ‘acı kavun’ olarak bilinen kırlangıç kavunu, tezgâhlara çıkarılmaya başlandı.

    Kokulu kavun tezgâha çıkarılmaya başlandı

    İzmir’in Torbalı ilçesinde kırlangıç kavunu yetiştiren Akın Tamgacı yaz aylarında toplanan bu kavunun çekirdeğinin aynı, kokusunun farklı olduğunu belirtti. Çoğu insanın bilmediğini, yemek için değil kokusunu merak edip aldıklarını söyleyen Tamgacı “Bronşit hastalığına iyi geldiği söyleniyor” diye konuştu. l NEVRA UÇKAÇ DHA

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