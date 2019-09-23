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    HaberlerEgeKol kola festival
    23.09.2019 - 07:50 |

    Kol kola festival

    Buca’daki 8. Uluslararası Balkan Festivali başladı.

    Kol kola festival

    Buca’daki 8. Uluslararası Balkan Festivali başladı. Hasanağa Bahçesi’ndeki festival alanına yürüyen kortejde, konuk ülkelerin ekipleri ve Bucalılar renkli görüntüler oluşturdu. Kortejde yer alann Buca Belediye Başkanı CHP’li Erhan Kılıç ile AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Cemal Bekle’nin kol kola yürümesi ise güzel bir dayanışma örneği oldu. Muhalefetten isimleri yanyana gören vatandaş, “Özlenen tablo” yorumu yaptı.

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