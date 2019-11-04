Komisyon kuruldu

CHP İzmir İl Yönetim Kurulu toplantısında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Şirince’de eski başkan Vefa Ülgür ve yanındakiler tarafından Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e yönelik sözlü ve fiziki saldırı gündeme geldi. İl Başkanı Deniz Yücel yaşananlarla ilgili disiplin süreci için 5 kişilik komisyon kurulduğunu açıkladı. Komisyonda; Çetin Özdemir, Hacer Taş, Yasemin Menokan, Azmi Kumova ve İrfan Can yer alıyor.

Komisyon, olayı tüm yönleriyle inceleyecek. Hazırlanacak rapor doğrultusunda daÜlgür hakkında disiplin sürecinin resmen başlayacak. Ayırca Ülgür’ün il örgütüne de gelip ifade vereceği belirtildi.