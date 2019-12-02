02.12.2019 - 07:50 |
Komşuyu salladı!
‘Türk Dünyası’ konserlerinin ikinci ayağı, Bakü Haydar Aliyev Sarayı’nda düzenlendi.
1800 kişinin katıldığı gecede, Özbekistan sanatçıları Ulugbek Rahmatullaev, Yulduz Turdiyeva ve Türkiye’den de Pınar Eliçe sahne aldı. Şarkılara eşlik eden izleyiciler arasında Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral ve Eşi Meltem Özoral da vardı.
Aynı zamanda Türkiye Azerbaycan kültür elçisi olan Pınar Eliçe ile Yulduz Turdiyeva ‘Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda’ adlı şarkıya düet yaptı.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.