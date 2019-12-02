Komşuyu salladı!

1800 kişinin katıldığı gecede, Özbekistan sanatçıları Ulugbek Rahmatullaev, Yulduz Turdiyeva ve Türkiye’den de Pınar Eliçe sahne aldı. Şarkılara eşlik eden izleyiciler arasında Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral ve Eşi Meltem Özoral da vardı.

Aynı zamanda Türkiye Azerbaycan kültür elçisi olan Pınar Eliçe ile Yulduz Turdiyeva ‘Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda’ adlı şarkıya düet yaptı.