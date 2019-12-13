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    HaberlerEge Haberleri Konak, atık ilaçta başarı yakaladı
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    13.12.2019 - 00:02 |

    Konak, atık ilaçta başarı yakaladı

    Konak, atık ilaçta başarı yakaladı

    Konak Belediyesi’nin Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) ve İzmir Eczacı Odası işbirliğiyle temmuz ayında hayata geçirdiği atık ilaç toplama projesinde 1 ton olarak belirlenen yıllık hedef, altı ayda aşıldı. 90 eczaneye yerleştirilen kutulardan, 6 ayda 1 ton 420 kilo atık ilaç toplandı. Projede yakalanan başarıyı hem halk sağlığı hem çevre adına büyük bir adım olarak değerlendiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Umuyorum ki projemiz tüm Türkiye’ye yayılacaktır” dedi.

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