Konak Belediye Başkanı Batur’dan gökdelen açıklaması: Kanun çerçevesinde gerekeni yapacağız

Gökdelen projesinin içine sinmediğini belirten Başkan Batur, bu yükseklikteki bir gökdelenin Konak’ın merkezine yapılmasını hiçbir açıdan doğru bulmadığını ve mimarlık mesleğinden gelen biri olarak içine sindiremediğini dile getirdi, “Kent siluetini de bozacak böyle bir projeyi biz de doğru bulmuyoruz. Bir kere İzmir’de yüksek yapılar için ayrılmış bölgeler var. Yüksek projeler için bu bölgelerin kullanılması gerekiyor. Kaldı ki Konak’ın ne altyapısı ne de trafiği bu yoğunluktaki bir projeyi kaldırmaz” dedi. Ruhsatlandırma sürecinde yetkilerinin kısıtlı olduğunu da belirten Batur, “Ancak Konak’ı yöneten yerel yönetim olarak ben ve yerel yönetim meclisi olarak bunu engellemek için elimizden geleni yapacağız. Belediyemizin hukuk birimlerini de bu anlamda atılabilecek her türlü adımı atmaları konusunda harekete geçirdik” diyerek bunun peşini bırakmayacaklarını ve gerekli hukuki çalışmaları yaptıktan sonra meclise ve kamuoyuna bildireceklerini söyledi.



3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle kentte farkındalık oluşturacak Engelsiz Yaşam Köyü projesinde de sona yaklaşıldığını belirten Batur, “Eğitim verilecek iki bina bitmek üzere. Yılbaşına kadar tamamlanmış olacak. Ağaç evler de yılbaşından sonra tamamlanmış olacak” diye konuştu.