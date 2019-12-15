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    HaberlerEge Haberleri Konak, Durmaz için tek yürek!
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    15.12.2019 - 00:07 |

    Konak, Durmaz için tek yürek!

    Konak Belediyesi, lösemiye yakalanan mesai arkadaşları Ergin Durmaz için ilik nakli seferberliği başlattı. Belediye Başkanı Abdül Batur, “Bu dayanışmanın ve duyarlılığın tüm kente yayılması için çalışacağız” dedi

    Konak, Durmaz için tek yürek!

    Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Şantiye Birimi’nde sürücü olarak çalışan 32 yaşındaki Ergin Durmaz’ın lösemi olduğuun öğrenen mesai arkadaşları, ilik nakli için seferberlik başlattı. Belediye çalışanları, Konak Belediyesi’nin Gediz’de bulunan şantiyesine davet edilen Kızılay Gezici Kan Bankası ekiplerine, kan ve kök hücre bağışında bulundu. Durmaz’ın yaşadıklarını ve Konak Belediyesi’nde başlatılan ilik nakli seferberliğini öğrenen Karabağlar ve Buca belediyeleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü de kampanyaya destek verdi.

    Konak, Durmaz için tek yürek

    Moral oldular

    Konak Belediyesi’nde 10 yıldır çalışan Durmaz, hastalığın birinci evresinde olduğunu belirtti, “Arkadaşlarımın benim için kan ve kök hücre bağışında bulunmaları bana büyük moral oldu. Benim gibi pek çok kişinin kemik iliğine ihtiyacı var. Benim için donör olanlar başkalarına da şifa olur belki. Kan veren, donör olan herkese teşekkür ederim” dedi. Belediye Başkanı Abdül Batur da, kampanyaya destek verenleri yalnız bırakmadı. Gediz şantiyesine giden Başkan Batur, “Bu duyarlılığın ve bu örnek dayanışmanın İzmir’e yayılması için çalışacağız” diye konuştu.

     

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