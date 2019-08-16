Konak-İZİKAD el ele verecek

İzmir İş Kadınlar Derneği (İZİKAD), Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’u ziyaret etti. Yerel yönetimlerle işbirliği yapmanın önemine değinen İZİKAD Başkanı Huriye Serter, Konak Belediyesi’yle proje üretmeye hazır olduklarını kaydetti. Çalışan kadının daha görünür olması gerektiğini belirten Serter, “İnsan haklarının herkese eşit uygulanması durumunda ekonomik başarıyı ve ilerlemeyi daha kolay sağlayabiliriz. Belediyelerin de desteğiyle bu konuyu gündemde tutmalıyız” dedi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da, İZİKAD’la işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi, “Sivil toplum örgütlerini destekleyeceğiz” vurgusunu yaptı.