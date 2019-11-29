Konak’a 60 katlı gökdelen projesi

Konak ilçesi Pasaport bölgesinde yapılması planlanan 250 metrelik gökdelenin yaratacağı olumsuzlukları dile getiren Mimarlar Odası “Yüksekliği Kadifekale’yi geçecek” dedi.

İzmir’in Konak ilçesinde, planları üç kez mahkemeden dönen 250 metre uzunluğunda 60 katlı gökdelen inşaatı için ruhsat alan şirket çalışmalara başladı. Kentin merkezinde bu kadar yüksek bir yapının inşa edilmesinin ciddi sorunlara neden olacağını, ayrıca planın iptaline karşı açtıkları davanın sürdüğünü söyleyen Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, “İzmir’deki en yüksek gökdelen olacak. 186 metre yüksekliğindeki Kadifekale’yi bile geçecek” dedi. Yüksek yapıların çevreye, kentsel alt yapıya ve silüete olumsuzlularını anlatan Alpaslan, şöyle konuştu:

Altyapıya ciddi yük

“Bölgenin trafiğine olumsuz yansımaları olacak. Yüksek yapılar kışın çevresinin daha az güneş almasına ya da oluşturduğu mikro klima ile çevresini son derece olumsuz etkiler. Teknik alt yapı olarak da kanalizasyon sisteminden, elektriğe kadar şebekeye ciddi yük bindirecek. Bu tür binalar ancak yüksek yüksek yapılara uygun planlanmış bölgelere yapılabilir. İzmir’deki en yüksek yapı kentin tam göbeğinde olacak. Kadifekale’den bile yüksek bir yapıyı kabul etmek mümkün değil.”

Proje için bölgede bulunan ve uzun süredir atıl duran eski tütün depolarının yıkımına başlandı. Bir süredir hizmet vermeyen Orkide AVM’nin yerine yapılacak olan gökdelen için Konak Belediyesi’nden inşaat ruhsatı alındığı öğrenildi.