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    HaberlerEge HaberleriKonak’a Tarihi Kentler Birliği’nden ödül
    13.11.2019 - 01:03 |

    Konak’a Tarihi Kentler Birliği’nden ödül

    İkizevler projesinin konuk evi ve semt merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor

    Konak’a Tarihi Kentler Birliği’nden ödül

    Konak Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Başarı Ödülü aldı.

    36 belediyeden 60 projenin değerlendirildiği yarışmanın ödülleri YAPEX Antalya Fuarı’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Konak Belediyesi ‘İkizevler’ restorasyonu projesiyle ‘Uygulama’ kategorisinde ödül aldı.

    Yaşama döndü

    56 ve 58 kapı numaralı ikiz binalar aslına uygun şekilde yapılan çalışmayla yeniden ayağa kaldırıldı. Yıkılma tehlikesi yüzünden uzun yıllardır mahalleliye korku yaşatan metruk haldeki bina yepyeni bir görünüme kavuştu. Toplam 474 metrekarelik alanıyla İkizevler’in konuk evi ve bölgeye hitap edecek semt merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor. Konak Belediyesi tarafından kamulaştırılan ve belediye mülkiyetine geçen yapı, Mecidiye Mahallesi Halilrıfatpaşa Caddesi üzerinde yer alıyor.

     

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