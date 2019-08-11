Narlıdere’ye 20 yıl hizmet eden, ardından İzmir’in merkez ilçesinde belediye başkanı seçilen Abdül Batur, “Vaat ettiğim projelerin yüzde 90’ını yaptım. Çok yakında kentsel dönüşüm başlıyor” dedi.

1999’da başlayan belediye başkanlığı serüveninde ulaşılması zor bir rekorun altına imza atacak olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, dönem sonunda görevde 25 yılını dolduracak. “Sanki doğduğumdan beri belediye başkanlığı yapıyor gibiyim” diyen Batur, “Doğduğum, büyüdüğüm Narlıdere’de 20 yıl belediye başkanlığı yaptım, bu herkese nasip olmaz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görevi tebliğ ettiğinde, ‘Sizi mahcup etmeyeceğim’ dedim. Her dönemimde kendimi yeniledim ve farklı projelere ağırlık verdim. Konak bizim için ayrı bir heyecan ve mutluluk; Konak’ı çok sevdim. Kentsel dönüşümü başlatacağız. Çok az kaldı” diye konuştu.

Örneği yok

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na talip olduğunu ancak Genel Merkez’in takdirine saygı duyduğunu dile getiren Başkan Abdül Batur, “Bununla ilgili kimse olumsuz bir şey duymamıştır. Biz nasıl değerlendirme yapılacağını bilerek aday oluyoruz. Bana dört dönem sonunda verilen bir görev var. Bunu da kenara atacak değiliz. Bu benim için ayrıca bir onur; İzmir’de daha önce böyle bir örnek yok. Başkan Tunç Soyer ile en iyi ilişkileri olan isim benim, her konuda bize yardımcı oluyor. Kenti kalkındırma noktasında birlikte hareket edeceğiz” diye konuştu.

Örgüt bağrına bastı

Sahada çalışırken CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Guruşçu başta olmak üzere örgütün kendisini bağrına bastığını dile getiren Başkan Batur, “Demek ki örgütte bir iz bırakmışız. Parti bizi bir yerlere getirdi. Bizim de partinin emrinde olmamız gerekiyor. Başarıyı getiren de bu birliktelik, parolamız sıfır kriz. Örgütle belediyenin karşılıklı mücadele içerisinde olduğu yerlerde her zaman sıkıntı olur. Ben bu anlayışı Narlıdere’de yürüttüm. Aldığım tüm kararları paylaşıyorum” dedi.

Kentsel dönüşümün hiç kimse tarafından konuşulmadığı dönemde, Narlıderede’ki projelerle ilçeyi çekim merkezi yaptıklarını belirten Başkan Batur, “Yaptığımız işin değeri ve önemi çok sonra anlaşıldı. Yerinde dönüşümü 2000’li yılların başında yaptık. O bölgeleri değiştirmezsek ilçenin büyümeyeceğini öngördük. Sosyal belediyecilikte ilklerin altına imza attık. Bugün bu noktaya geldiysek Narlıdere’deki başarılı işler sayesinde oldu” dedi. Her dönem kendisini yenilediği ve farklı projelere ağırlık verdiğini söyleyen Başkan Batur, şöyle konuştu:

Planlar iki aya tamam

“Konak’a hizmet edeceksek bu dönüşümü bir yerden başlatmamız gerekiyor. Çünkü hem yapı stoğu açısından kötü hem de insanların nefes alacağı alanlar yok. Gültepe, Levent ve Toros mahallerinden başlayacağız. Belediye, Narlıdere’de olduğu gibi sözleşmeyi vatandaşla yapacak. Müteahhitle vatandaş arasında emniyet sibobu belediye olacak. İhaleyi biz yapacağız, vatandaş hesabı bize soracak, müteahhitle uğraşmayacak. Dönüşüm sürecinde kira yardımı yapacağız. Şu anda Gültepe planlarını elden geçiriyoruz. İki ay sonra planlar bitecek. Tarihsel değerlerin ortaya çıkarılması noktasında çalışmalarımız var. Kadifekale-Agora ve Kemeraltı bu üçgeninin ayağa kaldırılması gerekiyor. Güzel planlarımız var ancak ekonomik krizden en fazla inşaat sektörü etkilendi. Bu önümüze engel olarak çıkıyor ama çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.”

‘Bizim çocuk’ derler

Belediye başkanlığında en büyük destekçisinin eşi olduğunu dile getiren Abdül Batur, “Emeği unutulmaz. Her akşam bir toplantı oluyor, etkinlik oluyor, hafta sonu nikahlar… Belediye başkanlığı kendinden ödün vermeyi mecbur kılıyor. Bu işin bir de siyaset boyutu var. Eşim ve çocuklarım bu konuda özverili davrandı, haklarını ödeyemem. Bir daha dünyaya gelsem bunları yaşamak isterim. Gençliğimin geçtiği, arkadaşlarımın olduğu ilçede 4 dönem belediye başkanlığı yaptım. Bana, ‘Bizim çocuk’ derler” diye konuştu.

Yerimden memnunum

“5 yıl sonra Büyükşehir’e yeniden talip olacak mısınız?” sorusunu yanıtlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Öyle bir düşüncem yok. Konak gerçekten hizmet anlamında ihtiyacı var. Yapılacak o kadar iş var ki! Başka bir şey düşünmeye zaman yok. Ben yerimden memnunum. Gelecekle ilgili hiçbir şey düşünmüyorum. Burada güzel işler yapacağım” dedi.