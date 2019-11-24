24.11.2019 - 02:42 |
Konaklı kadınlar Diyarbakır’da
Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde 4 maçta 2 galibiyet, 1’er beraberlik ve mağlubiyet alarak 7 puanla 3. sırada bulunan Konak Belediyespor bugün Diyarbakır’da Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.
Amedspor Tesisleri’nde saat 12.00’de başlayacak müsabakada Tugay Benek düdük çalacak. Konak Belediyespor Diyarbakır’ı yenerek çıkış yakalamak istiyor.
Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.