29.12.2019 - 00:00 |
Konaklı kızlar Algspor’u ağırlıyor
Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde geçen hafta Fatih Vatanspor’u 3-0 yenerek çıkışa geçen Konak BLD. bugün evinde Algspor’la karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma Atatürk Stadı 1 No’lu Yan Saha’da saat 12.00’de başlayacak. Konak BLD 9. haftaya girerken 16 puanla 3. sırada yer alıyor.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.