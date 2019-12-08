08.12.2019 - 00:01 |
Konak’lı kızlar Kartal avında
Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde geçen hafta evinde Kireçburnu’nu 6-1 yenerek zirve iddiasını sürdüren Konak Belediyespor, bugün en önemli rakiplerinden son şampiyon Beşiktaş’a konuk olacak.
Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde saat 13.00’te başlayacak karşılaşmada Sema Süer düdük çalacak. Konak Belediyespor 13 puanla 3. sırada yer alırken, 15 puanı bulunan Beşiktaş 2. basamakta bulunuyor.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.