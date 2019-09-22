Konaklı kızlardan Batur’a şampiyonluk sözü

Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde 2013-2017 yılları arasında üst üste 5 sezon şampiyon olarak rekor kıran, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 2013’te çeyrek finale kadar yükselen Konak Belediyespor, yeni sezon öncesi yine iddialı. Sezon öncesi 4 yabancı, 3 yerli transferi yapan Konak, son 2 yıldır kaçırdığı şampiyonluğa yeni sezonda tekrar ulaşmayı, Avrupa’da da marka olmayı hedefliyor. Konak’ın markası olan takımı makamında ağırlayan Başkan Batur, kadınların takım olarak spor yapması noktasında başarıyla öne çıktığını belirtti, “Takımımız, geçmişten bu yana ismini en iyi şekilde duyurmuştur. Takımın kurumsallaşmış bir noktaya getirilmesi çok önemli. Biz de elimizden gelen katkıyı sunacağız. Hocamız zaten yıllardan beri bu işin içinde. Bu alanda kendisini yetiştirmiş yardımcılarıyla beraber, yıllardan beri emek veriyorlar. Her şey çok güzel olacak. Bu sene de güzel olacak. Biz sizin yanınızda olmaya hazırız” diye konuştu. Yaptıkları transferlerle daha da güçlendiklerini belirten Konak Belediyespor Teknik Direktörü Ali Alanç ise, “Hedefimiz şampiyonluk. Kadın futbolu camiasında şampiyonluğun en güçlü adayı biziz” diye konuştu. Takım kaptanı Didem Taş da, “Hedefimiz, bu seneyi şampiyon bitirmek ve 5 sene üst üste şampiyon olup Avrupa’da markalaşmak” dedi.