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    29.11.2019 - 00:01 |

    Konak’ta belediye ‘Önce insan’ diyor

    Konak’ta belediye ‘Önce insan’ diyor

    Konak Belediyesi, zabıta müdürlüğünde görev yapan çalışanlara yönelik eğitim semineri düzenledi. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde geçekleşen seminer öncesi konuşan Başkan Abdül Batur, “Çalışmalarımızda, hem çalışanlarımızla hem de halkımızla birlikte olacağız. Konak’ta, özellikle vatandaşlarımızın, esnafımızın sıkıntılarının çözülmesinde en büyük güvencemiz sahada görev yapan zabıtamızdır. Ben size güveniyorum” dedi.

    Hizmet içi eğitime büyük önem verdiklerini sözlerine ekleyen Batur, “Belediye yönetimimizde halkla iç içe olan, ‘önce insan diyen’ bir anlayışı benimsedik. Ben dinleyerek, konuşarak, uzlaşarak çalışan bir belediye başkanıyım. Vatandaşa kasıtlı olarak kötü davrananların yanımızda yeri yok. Herkes görev ve yetkilerini bildiği ve bu çerçevede çalıştığı sürece sorun yaşanmaz” diye konuştu.

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