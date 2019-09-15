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    HaberlerEgeKonak’ta iki hedef
    15.09.2019 - 02:02 |

    Konak’ta iki hedef

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Kent Kültürü ve Gelişimi Platformu (İZGEP) üyeleriyle bir araya geldi.

    Konak’ta iki hedef

    Konak’ta iki ana hedefe odaklandıklarını vurgulayan Batur, şehrin kentsel dönüşüme ve tarihi misyonunun ortaya çıkarılmasına ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Gültepe, Toros ve Levent mahallelerinde binaların ömürlerini tamamladığına, yeterli sosyal tesis ve yeşil alan bulunmadığına dikkat çeken Batur, “Dönüşüm bekleyen mahallelere, Narlıdere modelini getireceğiz. Kemeraltı, Basmanı ve Agora bölgelerinin tarihi değerlerini yeniden ortaya koyacağız” dedi.

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