Konak’ta iki hedef

Konak’ta iki ana hedefe odaklandıklarını vurgulayan Batur, şehrin kentsel dönüşüme ve tarihi misyonunun ortaya çıkarılmasına ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Gültepe, Toros ve Levent mahallelerinde binaların ömürlerini tamamladığına, yeterli sosyal tesis ve yeşil alan bulunmadığına dikkat çeken Batur, “Dönüşüm bekleyen mahallelere, Narlıdere modelini getireceğiz. Kemeraltı, Basmanı ve Agora bölgelerinin tarihi değerlerini yeniden ortaya koyacağız” dedi.