BİST108.6590,89EURO6,39-0,03USD5,750,01ALTIN272,920,09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri Konak’ta pozitif ayrımcılık
    ABONE OL
    06.12.2019 - 00:04 |

    Konak’ta pozitif ayrımcılık

    Konak’ta pozitif ayrımcılık

    İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) ve Konak Belediyesi ortaklığında 5 Aralık Kadın Hakları dolayısıyla gerçekleştirilen ‘Kadın Yoksa Demokrasi Yok’ paneli İzmir Ticaret Odası (İZTO) konferans salonunda yapıldı. 13 yaşından önce kadınların evlendirilmesiyle ilgili Meclis’ten geçen yasayı protesto etmek için İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un bileğine kırmızı kurdele bağladı. Başkan Batur, “Kadın ve erkeklerin toplumsal yaşamın her yerinde eşit olmasını savunuyoruz. Kadınları baskı altına almaya çalışan anlayışı görüyor ve şiddetle karşı çıkıyoruz. Konak Belediyesi, kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak bu konudaki görüşlerini açıkça belirtiyor” dedi.

    Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadıManisa’nın Yunusemre ilçesinde muhtar olduğu öğrenilen bir kişi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince köprüden uçarak hayatını kaybetti.
    daha fazla video için
    Kara delik fotoğrafını çeken Türk: Feryal Özel - Röportaj2019 Nisan'da yayınlanan kara delik fotoğrafını çeken ekibin üyesi, NASA'da çalışan Feryal Özel ile röportaj yaptık.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gece yarısı çok feci kaza: Ölü ve yaralılar var

    Gece yarısı çok feci kaza: Ölü ve yaralılar var

    Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadı

    Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadı

    Şiddetli yağış, okulun duvarını yıktı

    Şiddetli yağış, okulun duvarını yıktı

    Cuma nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? İşte Cuma namazı duaları

    Cuma nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? İşte Cuma namazı duaları

    Sıradaki Haber