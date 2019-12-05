Konak’ta pozitif ayrımcılık

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) ve Konak Belediyesi ortaklığında 5 Aralık Kadın Hakları dolayısıyla gerçekleştirilen ‘Kadın Yoksa Demokrasi Yok’ paneli İzmir Ticaret Odası (İZTO) konferans salonunda yapıldı. 13 yaşından önce kadınların evlendirilmesiyle ilgili Meclis’ten geçen yasayı protesto etmek için İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un bileğine kırmızı kurdele bağladı. Başkan Batur, “Kadın ve erkeklerin toplumsal yaşamın her yerinde eşit olmasını savunuyoruz. Kadınları baskı altına almaya çalışan anlayışı görüyor ve şiddetle karşı çıkıyoruz. Konak Belediyesi, kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak bu konudaki görüşlerini açıkça belirtiyor” dedi.