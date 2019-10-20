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    HaberlerEgeKonak’ta rekor başvuru
    20.10.2019 - 00:10 |

    Konak’ta rekor başvuru

    Konak Belediyesi’nin halk oyunları kursuna ilk haftada çocuk, genç ve master gruplarında 900 kişi kayıt yaptırdı

    Konak’ta rekor başvuru

    Konak Belediyesi Halk Oyunları kursuna ilk haftada çocuk, genç ve master gruplarında toplam 900 kişi kayıt yaptırdı. Konak Belediyesi’nin Hatay, Zeytinlik, Levent, Mehtap Semt Merkezleri’nin yanı sıra Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi ile Meliha ve Doğan Akad İlkokulu’nda açacağı kurslara, rekor başvuru sağlandı.

    Türkiye’yi temsil ettiler

    Haftaiçi ve cumartesi günleri, yaş gruplarına göre değişen saatlerde gerçekleştirilecek eğitimler, yaklaşık yedi ay sürecek. Kafkas, Kırklareli, Üsküp, Karadeniz, Zeybek, Silifke, Artvin, Bodrum gibi birçok yörenin halk danslarını öğrenen katılımcılar, dönem sonunda yapılacak Konak Belediyesi Halk Oyunları Şenliği’nde sahneye çıkacak, hünerlerini sergileyecek. Yurtiçinde ve yurtdışında katıldıkları pek çok festivalde, yarışmalarda Türkiye’yi, İzmir’i ve Konak Belediyesi’ni başarıyla temsil eden Konak Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu son olarak geçtiğimiz ağustos ayında Sırbistan’da düzenlenen Uluslararası Folklor Festivali’nde Türkiye’yi başarıyla temsil etmişti.

    Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.
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    19 Ekim 2019 Magazin Bülteni19 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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