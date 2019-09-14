Konak’ta spora destek devam ediyor

Şube Başkanı Vreskala, 21 yıldır aralıksız olarak düzenlenen “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” etkinliğine Konak Belediyesi’nin 15 yıldır verdiği desteği sürdürmesini istedi. Spora emek veren isimlerin ödüllendirildiği etkinliğin çok önemli olduğuna işaret eden Başkan Batur da “İzmir’in sporuna emek veren isimlere, onlar yaşarken vefanızı gösteriyorsunuz. Bu çok kıymetli etkinliği desteklemek bizi de mutlu eder” diye konuştu.