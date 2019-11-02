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    HaberlerEgeKonak’ta tarih turu
    02.11.2019 - 02:50 |

    Konak’ta tarih turu

    Konak Belediyesi’nin her hafta çarşamba günü ilçede bulunan ilkokul 4. sınıf öğrencileri için düzenlediği kültür turları sürüyor.

    Konak’ta tarih turu

    Minik konuklar bu hafta; Uşakizade Latife Hanım Köşkü, İzmir Tarih ve Sanat Müzesi ve Atatürk Müzesi’ni gezdi.

    ‘Geçmişi bilsinler’

    Öğrencileri Atatürk Müzesi’nde karşılayıp sürpriz yapan Belediye Başkanı Abdül Batur, “Cumhuriyetin kazanımlarını ve ne zorluklarla kurulduğunu görmek ve bunu daha sonraki nesillere aktarmak en önemli vazifemiz. ‘Geçmişini bilmeyen toplumların geleceği olamaz’ düşüncesinden yola çıkarak bu gezilerle tarihi kazanımların da miniklere aktarılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi. Öğrencilere günün anısına içinde çeşitli hediyeler verildi.

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