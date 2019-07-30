30.07.2019 - 01:11
Konak’ta temizlik var
KONAK Belediyesi, parklardaki oturma yeri, spor aletleri ve oyun gruplarını dezenfekte ediyor. Ekipler, dip bucak temizledikleri parka son dokunuş olarak görsel zenginliği artıran mevsime uygun çiçekler dikiyor. Başkan Abdül Batur, vatandaşların daha sağlıklı ve temiz ortamlarda vakit geçirebilmeleri için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti. l DHA
Son bir ayda 5. kez intihara kalkıştıDiyarbakır'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve bir ay içerisinde 5’inci kez tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan intahara kalkışan Z.D. adlı genç kız polis ekipleri tarafından ikna edildi.