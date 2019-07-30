Konak’ta temizlik var

KONAK Belediyesi, parklardaki oturma yeri, spor aletleri ve oyun gruplarını dezenfekte ediyor. Ekipler, dip bucak temizledikleri parka son dokunuş olarak görsel zenginliği artıran mevsime uygun çiçekler dikiyor. Başkan Abdül Batur, vatandaşların daha sağlıklı ve temiz ortamlarda vakit geçirebilmeleri için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti. l DHA