01.11.2019 - 01:04 |
Konferansta PKU’ya dikkat çekiliyor
Türkiye’den PKU Aile Derneği ve Avrupa Fenilketonüri Topluluğu E.S. PKU Komitesi işbirliğiyle uluslararası PKU toplantısının 33’üncüsü İzmir’de başladı. 3 Kasım’a kadar sürecek etkinlikte; bu metabolizma bozukluğuyla doğan insanların sorunlarına ve çözüm önerilerine odaklanılacak. 34 ülkeden 450 yabancı konuğun katılacağını söyleyen Dernek Başkanı Deniz Atakay, “Bireylerin, sosyal yaşamda da karşılaştıkları sorunları çözmek” dedi.
6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.