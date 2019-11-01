Konferansta PKU’ya dikkat çekiliyor

Türkiye’den PKU Aile Derneği ve Avrupa Fenilketonüri Topluluğu E.S. PKU Komitesi işbirliğiyle uluslararası PKU toplantısının 33’üncüsü İzmir’de başladı. 3 Kasım’a kadar sürecek etkinlikte; bu metabolizma bozukluğuyla doğan insanların sorunlarına ve çözüm önerilerine odaklanılacak. 34 ülkeden 450 yabancı konuğun katılacağını söyleyen Dernek Başkanı Deniz Atakay, “Bireylerin, sosyal yaşamda da karşılaştıkları sorunları çözmek” dedi.