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    HaberlerEgeKongre merkezi hayata dönüyor
    20.10.2019 - 00:36 |

    Kongre merkezi hayata dönüyor

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ile görüştü. İki kurum KOMER’in yeniden faaliyete geçmesi için işbirliği kararı aldı

    Kongre merkezi hayata dönüyor

    TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret etti. Başkan Günel’in Kuşadası turizmi için önemli hedefleri olduğunu belirten Bağlıkaya, “KOMER kongre merkezininde yeniden ayağa kaldırılması için belediyemiz ile işbirliği yapacağız” dedi. Kuşadası’nın markalaşma sürecinde TÜRSAB’ın önemli katkıları olacağına inandığını belirten Başkan Günel de, “Ortadoğu’nun en büyük kongre merkezinin atıl vaziyette kalması sadece Kuşadası için değil ülkemiz için büyük bir kayıp. KOMER için TÜRSAB ile işbirliği içinde çalışacağız” dedi.

    Dijital sistem

    Sektörde acentaların faydalanması için kariyer merkezi kuracaklarını da ifade eden Bağlıkaya, “Sektörde eleman arayanlar da iş arayanlar da bu portal üzerinden birbirleriyle iletişime geçecek. Bu projeyi de yasal izinlerini aldıktan sonra hayata geçireceğiz. Ayrıca Türkiye’deki seyahat acentalarını dijital bir çatı altında toplayacak olan ‘TÜRSAB ROTA’yı kuracağız. Projeyi, ekim ayı sonuna doğru bitireceğiz” dedi.

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