Kongre merkezi hayata dönüyor

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret etti. Başkan Günel’in Kuşadası turizmi için önemli hedefleri olduğunu belirten Bağlıkaya, “KOMER kongre merkezininde yeniden ayağa kaldırılması için belediyemiz ile işbirliği yapacağız” dedi. Kuşadası’nın markalaşma sürecinde TÜRSAB’ın önemli katkıları olacağına inandığını belirten Başkan Günel de, “Ortadoğu’nun en büyük kongre merkezinin atıl vaziyette kalması sadece Kuşadası için değil ülkemiz için büyük bir kayıp. KOMER için TÜRSAB ile işbirliği içinde çalışacağız” dedi.



Dijital sistem



Sektörde acentaların faydalanması için kariyer merkezi kuracaklarını da ifade eden Bağlıkaya, “Sektörde eleman arayanlar da iş arayanlar da bu portal üzerinden birbirleriyle iletişime geçecek. Bu projeyi de yasal izinlerini aldıktan sonra hayata geçireceğiz. Ayrıca Türkiye’deki seyahat acentalarını dijital bir çatı altında toplayacak olan ‘TÜRSAB ROTA’yı kuracağız. Projeyi, ekim ayı sonuna doğru bitireceğiz” dedi.