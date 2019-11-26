Konserin gelirini TSD’ye bağışladılar

İzmir Samsun Sanayici ve İş İnsanları Yardımlaşma Derneği’nin (İSSİYAD) sponsorluğuyla Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi (TSD) yararına gerçekleştirilen Türk sanat müziği konseri müzikseverleri bir araya getirdi. Turgay Kızıltuğ Müzik Akademisi, duygusal ve hareketli repertuvarıyla dinleyicileri müzik yolculuğuna çıkardı.