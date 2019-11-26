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    HaberlerEge HaberleriKonserin gelirini TSD’ye bağışladılar
    26.11.2019 - 00:01 |

    Konserin gelirini TSD’ye bağışladılar

    Konserin gelirini TSD’ye bağışladılar

    İzmir Samsun Sanayici ve İş İnsanları Yardımlaşma Derneği’nin (İSSİYAD) sponsorluğuyla Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi (TSD) yararına gerçekleştirilen Türk sanat müziği konseri müzikseverleri bir araya getirdi. Turgay Kızıltuğ Müzik Akademisi, duygusal ve hareketli repertuvarıyla dinleyicileri müzik yolculuğuna çıkardı.

    İstanbul "kadına karşı şiddete hayır" demek için turuncuya büründüİstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.
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    25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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