31.12.2019 - 00:02 |
Konserle kutlama
Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) kuruluşunun 15.yılını ünlü piyanist Fazıl Say konseri ile kutladı.
Başkan Tülay Yazgan, “Nutuk projemizi İzmirli dinleyicilerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.
Adana’da tarihi konak çöktüAdana'da uzun süredir kimsenin oturmadığı 3 katlı bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüyü duyup kendilerini dışarıya atan vatandaşlar, kısa süreli korku yaşarken, yapılan ilk incelemede enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi.