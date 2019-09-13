Konservatuvar Tınaztepe’de

DOKUZ Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın geçici süreyle taşındığı Tınaztepe’deki binasının açılışını yapan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, en kısa sürede Narlıdere’de sahneleri, atölyeleri, konser salonu, sanat galerileri, sosyal alanları ve çevre düzenlemesi ile sanata yakışan bir bina yapılacağını belirtti. Hoter, “Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı yeni binaları ikonik tasarımları ve ileri teknik alt yapı ile İzmir’e çok yakışacak. Ancak, unutulmamalı ki biz bir devlet kurumuyuz. Bu tür büyük projeler belirli programlar, bütçeler ve süreçler sonucunda gerçekleştirilebiliyor. Süreçleri en hızlı şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Bu konuda sanat camiasının da bize destek olacağından eminiz. Bağışlarla çok daha hızlı yol alabiliriz” dedi. l İZMİR DHA