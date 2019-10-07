Konservatuvarda rekor başlangıç

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı 2019-2020 eğitim dönemine bin 750 kursiyerle ‘merhaba’ dedi. Konservatuvarda düzenlenen yeni dönem açılış programına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Genel Sanat Yönetmeni Selim Öztaş, kursiyerler ve aileleri katıldı. Başkan Zolan, bağlamadan kemana, piyanodan uda kadar 12 enstrüman dalında eğitim vereceklerini belirtti.

Dört koro var

Kendilerine güvenerek çocuklarını konservatuvara gönderen ailelere teşekkür eden Başkan Osman Zolan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aynı zamanda 4 de koromuz var. Türk halk müziği korosu, Türk sanat müziği korosu, çocuk koromuz ve gençlik koromuz var. Kursiyerlerimiz önce mülakatlardan geçti. Her birinde yetenek anlamında bir kıvılcım gözüküyor. İnşallah, bu kıvılcımlar ehil ellerde sanat ateşine dönüşecek. Konservatuarımızın yeni eğitim döneminin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yılmadan, bıkmadan, hedeften sapmadan, vazgeçmeden ve ısrarla eğitimlerinize devam ettiğinizde başarılı olacağınızı hep beraber göreceğiz. Denizlimizin sanatın şehri, kültürün merkezi olması için hep beraber yeni adımlar atmış olacağız.”

İLK ders zili çaldı!

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin ‘Eğitim için El Ele’ projesinin 2019-2020 dönemi ilk ders zili çaldı. Yeni dönemin başlaması dolayısıyla Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi’nde bir tören düzenlendi. Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, 12 yaşına giren projede bugüne dek bin 239 öğrencinin üniversiteyi kazanarak hayallerine ulaştığını belirtti. Üniversite sınavına hazırlananlara ücretsiz eğitim verilen projede, üniversite son sınıf öğrencileri gönüllü eğitmenlik yapıyor.