‘Konservatuvarlı olmak gurur veriyor’

ARALIK 2014’te eğitime başlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Müzik Bölümü öğrencileri ve eğitmenleri, kokteylde buluştu. Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ndeki organizasyonda eski mezunlara mezuniyet belgeleri verildi. Profesyonel müzik eğitimi almak isteyen bütün Aydınlılara kapısı açık olan konservatuvardan şimdiye kadar 40’a yakın öğrenci mezun oldu. Öğrenciler, Türkiye’de bire bir eğitim verilen tek belediye konservatuvarı olma özelliğini taşıyan Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nda eğitim aldıkları için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.