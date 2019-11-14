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    HaberlerEge HaberleriKontörlü ulaşım kartı teklifi
    14.11.2019 - 01:28 |

    Kontörlü ulaşım kartı teklifi

    Kontörlü ulaşım kartı teklifi

    İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında AK Parti Grubu’ndan ‘İzmir Halk Taşıt’ uygulamasına ek bir ulaşım kartı önerisi geldi. Egedesonsöz’ün haberine göre, meclis üyesi Hüsnü Boztepe, İstanbul’da uygulanmakta olan kontör ya da geçiş üzerinden hesaplanan tarifenin İzmir’de de hayata geçmesini önerdi. Boztepe, “Tam sınıfında 180 kontör veya biniş için aylık 200 lira, öğrenci sınıfında 200 kontör veya biniş için 60 lira, 60 yaşın üzeri sınıfında 180 kontör veya biniş için 100 lira, öğretmen sınıfında ise 180 kontör veya biniş için ise 120 lira alınmasını öneriyoruz. Aylık olarak yüklenecek biniş hakkı bir sonraki aya devir edilmeyecek. İZBAN hattında ise her on durak için bir kontör bedeli alınacak. Aliağa’dan Cumaovası mesafesi için dört kontör bedeline denk getirilecek. Vatandaş isterse bu yeni kartı kullanabilecek isterse eski uygulamaya devam edecek” diye konuştu.

    Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.
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    13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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