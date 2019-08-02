Konut kredisinde faiz yüzde 1’in altında!

İnşaat sektörünün önemli markalarından Folkart’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sancak, konut kredisinde müjdenin geldiğini belirtti, “Faizlerin 0.99’a düşmesi olumlu etki yaratacak” dedi.

Konut kredisinde tüketiciler tarafından beklenen müjdeli haber Merkez Bankası’ndan geldi, faiz oranları düştü. Ziraat Bankası, konut kredi faizleri yüzde 1’in altına çekti.

Banka, 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredi faizini, yüzde 0.99 olarak belirledi. Yine tüketici kredi faizini de 60 ay vadede yüzde 1.59 olarak belirledi. Farklı bankalar da faiz düşürme kararlarını kamuoyuna duyurdu.

Pozitif büyüme

Bünyesinde 3 bin kişilik istihdam sağlayan; ilaç, elektrik motor üretimi ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren Saya Grup’un parçası olan; Türkiye’nin en güvenli markalarından Folkart’ın Başkanı Sancak, olumlu haberlerin zincirleme artacağına inandıklarını söyledi.

Sancak, Türkiye’ye mayıs ayından itibaren 10 milyar dolardan fazla yabancı yatırımcı girişine dikkat çekti; bu durumun geçici durgunluk süreci yaşayan ekonomimiz için olumlu işaret fişeği olduğunu vurguladı.

Olumlu gidişin, Türkiye ekonomisine de yıl sonuna kadar bir büyüme olarak yansıyacağını belirten Sancak, “Özellikle faiz düşüşü yaşayan konut sektörü için bu çok güzel bir tablo. Faiz düşürülmesi kararından sonra hem de çok kısa bir sürede müşterilerimizden olumlu tepki aldık. Bu tablonun yıl sonunda pozitif büyüme de getireceğine inanıyoruz” dedi.