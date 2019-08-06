Konuta yatırımın tam zamanı

Merkez Bankası’nın (MB) 4.25 baz puanlı faiz indiriminin ardından FED de faiz oranlarını aşağıya çekti. Gelişmelerin mevduatta duran paranın piyasalara dönmesini sağlayacağını söyleyen Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, en kazançlı ve güvenli limanın yine konut ve işyeri yatırımı olacağını belirtti.

Talebin doğal olarak konut ve işyeri fiyatlarında artışa neden olacakğını dile getiren Avcı, “Piyasalar bu refleksi göstermeden düşük fiyatlı konut almanın tam zamanı” dedi.

Konut-ofis-AVM’den oluşan karma proje Avcılar Exclusive Bayraklı için de kuruluşlarının 30. yılına özel bir indirim sağladıklarını sözlerine ekleyen Avcı, “Peşin alımlarda yüzde 30 indirim yaptık. Böylece yatırımcılarımız gayrimenkulu alır almaz yüzde 30 kar elde ediyor” diye konuştu.