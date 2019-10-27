Konutta ilk tercih İzmir

Kentin son beş yılda yılda, dünya genelindeki konut sektörü değerlendirmelerinde 2’nci sırada yer aldığını belirten İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burçin Önder, artan talepte; İzmir- İstanbul otoyolunun yapılması, güvenlik, trafik, iklim ve kentteki sosyal etkileşim ile hoşgörüye ortamının etkili oldunu söyledi. Önder, diğer nedenleri de şöyle açıkladı:

“İzmir’de trafik oranı İstanbul’a kıyasla çok daha düşük. İzmir huzur bakımından da 49’uncu, İstanbul ise 230’uncu sırada yer alıyor. Yaşam maliyeti de İstanbul’dan yüzde 11 daha ucuz. Yabancı basın, bütün yıl havanın muhteşem olduğunu söylüyor. İzmir eğitim göçü de alıyor, İstanbul merkezli birçok özel okul İzmir’de şube açıyor. Eğitim göçü devam edecek, çünkü İzmir Türkiye’deki en güvenli şehri. Herkes deniz kenarına giderek sosyalleşebiliyor. Yazlık bölgelere oldukça yakın. İstanbul’dan gelen bir yatırımcı, küçük bir bütçe ve yatırımla çok daha fazla para kazanabiliyor.” HANDE NAYMAN DHA