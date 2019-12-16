Kooperatif dostu

Kırsal kalkınma için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kooperatiflerle ortak çalışmalar hayata geçiren Urla Belediyesi, yeni bir işbirliğine daha imza attı. S.S Kadıovacık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile protokol imzaladı. Başkan Burak Oğuz, “Köylülerimiz ürettikleri ürünleri satma olanağı bulacak. Ayrıca Kadıovacık ‘Karbon Ayak İzi’nin Türkiye’de en düşük, dünyada ise en düşük olduğu ikinci köy konumunda yer alıyor. Kooperatifimiz ile temiz enerji, temiz kent ekseninde çalışmalarımız da olacak” dedi.