16.12.2019 - 07:50 |
Kooperatif dostu
Kırsal kalkınma için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kooperatiflerle ortak çalışmalar hayata geçiren Urla Belediyesi, yeni bir işbirliğine daha imza attı.
Kırsal kalkınma için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kooperatiflerle ortak çalışmalar hayata geçiren Urla Belediyesi, yeni bir işbirliğine daha imza attı. S.S Kadıovacık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile protokol imzaladı. Başkan Burak Oğuz, “Köylülerimiz ürettikleri ürünleri satma olanağı bulacak. Ayrıca Kadıovacık ‘Karbon Ayak İzi’nin Türkiye’de en düşük, dünyada ise en düşük olduğu ikinci köy konumunda yer alıyor. Kooperatifimiz ile temiz enerji, temiz kent ekseninde çalışmalarımız da olacak” dedi.
İstanbul'da şoke eden olay! O marka araçlar hedefte...İstanbul'da son günlerde araç farı hırsızlığı sayısı oldukça arttı. Motosikletle gelen hırsızlar farları saniyeler içinde söküp çalıyor. Basitçe sökülen farlar değerinden oldukça yüksek fiyata satılıyor.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.