‘Kooperatifler en güzel örnek’

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü kapsamındaki etkinliklerde yerel ekonomide kooperatifleşmenin, kooperatiflerde ise dayanışma kültürünün öneminin altı çizildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi-Köy-Koop işbirliğiyle Kültürpark’ta düzenlenen ‘Güvenli Gıda ve Tarımda Kooperatifleşme Paneli’ne çok sayıda üretici ve tüketici katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Başkan Tunç Soyer’in “Başka bir tarım mümkün” diyerek Seferihisar’dan başlattığı çalışmaların kent geneline yayıldığını vurguladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, tarımsal ilaç kullanılmaması yönünde bir hassasiyetlerinin olduğunu dile getirdi.

Hileli gıdaya dikkat!

Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Murat Yercan, güvenli gıdayı “İnsan sağlığını riske atmayan gıda” şeklinde tanımladı, “Hileli gıdaya dikkat edin” dedi. Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer de, kooperatiflerin küçük ekonomilerin en güzel örneği olduğunu ve İzmir’in kooperafitçiliği en güzel şekilde yaptığını ifade etti.