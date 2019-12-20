BİST110.5990EURO6,61-0,11USD5,94-0,02ALTIN282,720,52
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Kooperatifler en güzel örnek’
    ABONE OL
    20.12.2019 - 00:04 |

    ‘Kooperatifler en güzel örnek’

    ‘Kooperatifler en güzel örnek’

    21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü kapsamındaki etkinliklerde yerel ekonomide kooperatifleşmenin, kooperatiflerde ise dayanışma kültürünün öneminin altı çizildi.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi-Köy-Koop işbirliğiyle Kültürpark’ta düzenlenen ‘Güvenli Gıda ve Tarımda Kooperatifleşme Paneli’ne çok sayıda üretici ve tüketici katıldı.

    Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Başkan Tunç Soyer’in “Başka bir tarım mümkün” diyerek Seferihisar’dan başlattığı çalışmaların kent geneline yayıldığını vurguladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, tarımsal ilaç kullanılmaması yönünde bir hassasiyetlerinin olduğunu dile getirdi.

    Hileli gıdaya dikkat!

    Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Murat Yercan, güvenli gıdayı “İnsan sağlığını riske atmayan gıda” şeklinde tanımladı, “Hileli gıdaya dikkat edin” dedi. Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer de, kooperatiflerin küçük ekonomilerin en güzel örneği olduğunu ve İzmir’in kooperafitçiliği en güzel şekilde yaptığını ifade etti.

    Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
    daha fazla video için
    Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

    Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

    Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

    Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

    Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

    Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

    Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

    Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

    Sıradaki Haber