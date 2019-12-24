24.12.2019 - 00:01 |
‘Kooperatifler, yerel kalkınmayı sağlıyor’
Milas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çayırlı, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü nedeniyle ilçede faaliyet gösteren kooperatifleri ziyaret etti.
Çayırlı, kooperatifçiliğin sürdürülebilirlik, istihdam, büyüme, yerel kalkınma ve adaletli gelir dağılımı sağlayarak insana yakışır bir model olduğunu belirtti, desteklerinin süreceğini ifade etti.
Akraba kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralıBahçelievler'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.