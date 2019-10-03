03.10.2019 - 02:09 |
Kooperatiflere destek sözü
Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ‘Ortak Akıl’ toplantıları kapsamında ilçede faaliyette olan 12 tarım kooperatifinin temsilcisiyle bir araya geldi.
Üretici pazarı
Kooperatifçilerin sorun ve taleplerinin görüşüldüğü toplantıda yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Kooperatifçiliğin önemli olduğunun altını çizen Başkan Kayalar, “Menderes’te üreticinin kalkınması, çiftçinin ekmeğinin büyümesi kooperatiflerin etkin olmasından geçiyor. Bu kapsamda Menderes Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Kuracağımız üretici pazarıyla üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturacak, soğuk hava depoları ile ürünlerin 12 ay pazara sunulmasını sağlayacak, kadın kooperatifçiliğine destek vererek kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapacağız” dedi.
Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.