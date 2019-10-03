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    HaberlerEgeKooperatiflere destek sözü
    03.10.2019 - 02:09 |

    Kooperatiflere destek sözü

    Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ‘Ortak Akıl’ toplantıları kapsamında ilçede faaliyette olan 12 tarım kooperatifinin temsilcisiyle bir araya geldi.

    Kooperatiflere destek sözü

    Üretici pazarı

    Kooperatifçilerin sorun ve taleplerinin görüşüldüğü toplantıda yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Kooperatifçiliğin önemli olduğunun altını çizen Başkan Kayalar, “Menderes’te üreticinin kalkınması, çiftçinin ekmeğinin büyümesi kooperatiflerin etkin olmasından geçiyor. Bu kapsamda Menderes Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Kuracağımız üretici pazarıyla üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturacak, soğuk hava depoları ile ürünlerin 12 ay pazara sunulmasını sağlayacak, kadın kooperatifçiliğine destek vererek kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapacağız” dedi.

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