Kooperatiflere destek sözü

Üretici pazarı

Kooperatifçilerin sorun ve taleplerinin görüşüldüğü toplantıda yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Kooperatifçiliğin önemli olduğunun altını çizen Başkan Kayalar, “Menderes’te üreticinin kalkınması, çiftçinin ekmeğinin büyümesi kooperatiflerin etkin olmasından geçiyor. Bu kapsamda Menderes Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Kuracağımız üretici pazarıyla üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturacak, soğuk hava depoları ile ürünlerin 12 ay pazara sunulmasını sağlayacak, kadın kooperatifçiliğine destek vererek kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapacağız” dedi.