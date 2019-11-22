Kooperatiflere Oğuz’dan destek

Urla Belediyesi ile S.S Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Başkan Burak Oğuz, “Kadınlarımıza, kooperatiflerimize, üreticilerimize destek olmak önceliğimiz” dedi. Protokolle; ilçedeki kadınların üretimlerine destek olmak ve kadın emeği konusunda farkındalık çalışmaları hedefleniyor.