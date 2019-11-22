22.11.2019 - 07:50 |
Kooperatiflere Oğuz’dan destek
Urla Belediyesi ile S.S Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Urla Belediyesi ile S.S Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Başkan Burak Oğuz, “Kadınlarımıza, kooperatiflerimize, üreticilerimize destek olmak önceliğimiz” dedi. Protokolle; ilçedeki kadınların üretimlerine destek olmak ve kadın emeği konusunda farkındalık çalışmaları hedefleniyor.
Arı kovanı yüklü kamyonetle tır çarpıştŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile arı kovanı yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, yola saçılan arı kovanları özel kıyafetli görevlilerce kaldırıldı.
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