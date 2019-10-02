BİST103.8770EURO6,260,05USD5,720ALTIN271,44-0,25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge‘Kooperatiflerle güçlenecekler’
    02.10.2019 - 07:50 |

    ‘Kooperatiflerle güçlenecekler’

    Bornova Belediyesi, KÖY-KOOP İzmir Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer’i, kadınlarla buluşturdu.

    ‘Kooperatiflerle güçlenecekler’

    Bornova Belediyesi, KÖY-KOOP İzmir Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer’i, kadınlarla buluşturdu. Soyer, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve eşi Ufuk İduğ’un ev sahipliği yaptığı söyleşide, kooperatiflerin üreten kadınlar için çok önemli olduğunu vurguladı. İki yılda bir İtalya’nın Torino kentinde yapılan, dünyanın en büyük gastronomi fuarı olan Terra Madre’nin Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri ile 2021 yılında İzmir’de düzenleneceğini hatırlatan Neptün Soyer, ‘Tarladan Sofraya” sloganıyla düzenlenen organizasyonun, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

    Tüm kesimlerle el ele

    Soyer, “Kooperatiflerle kadınların ekonomik ve sosyal yönden güçlenmesini sağladıktan sonra, yolumuza kadın-erkek ayrımı yapmaksızın, toplumun tüm kesimleriyle el ele devam etmeliyiz” dedi.

    Sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptıTekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun siste kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki araçlara çarptı.
    daha fazla video için
    Deprem testi ne kadar5.8'lik depremden bu yana herkesin aklında oturduğu binanın depreme dayanıklı olup olmadığı sorusu var!
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Poşette satılacaklar

    Poşette satılacaklar

    Büyüktaşçıyan Toronto Bienali’nde

    Büyüktaşçıyan Toronto Bienali’nde

    ‘Bridges to Buenos Aires’

    ‘Bridges to Buenos Aires’

    Genim, İstanbul yazılarını bir kitapta topladı

    Genim, İstanbul yazılarını bir kitapta topladı

    Sıradaki Haber