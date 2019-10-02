‘Kooperatiflerle güçlenecekler’

Bornova Belediyesi, KÖY-KOOP İzmir Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer’i, kadınlarla buluşturdu. Soyer, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve eşi Ufuk İduğ’un ev sahipliği yaptığı söyleşide, kooperatiflerin üreten kadınlar için çok önemli olduğunu vurguladı. İki yılda bir İtalya’nın Torino kentinde yapılan, dünyanın en büyük gastronomi fuarı olan Terra Madre’nin Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri ile 2021 yılında İzmir’de düzenleneceğini hatırlatan Neptün Soyer, ‘Tarladan Sofraya” sloganıyla düzenlenen organizasyonun, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Tüm kesimlerle el ele

Soyer, “Kooperatiflerle kadınların ekonomik ve sosyal yönden güçlenmesini sağladıktan sonra, yolumuza kadın-erkek ayrımı yapmaksızın, toplumun tüm kesimleriyle el ele devam etmeliyiz” dedi.