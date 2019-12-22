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    HaberlerEge Haberleri Koordinasyon planı kadınlara anlatıldı
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    22.12.2019 - 00:03 |

    Koordinasyon planı kadınlara anlatıldı

    MUĞLA’nın Datça ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon toplantısı düzenlendi.

    Koordinasyon planı kadınlara anlatıldı

    Sosyal hizmetler uzmanı Serhat Bilen, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı hakkında bilgiler verdi. Bilen, farkındalığın artırılması, veri toplama ve yeni araştırmaların yapılmasının hedeflendiğine dikkat çekti. l DHA

    Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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    Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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