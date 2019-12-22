22.12.2019 - 00:03 |
Koordinasyon planı kadınlara anlatıldı
MUĞLA’nın Datça ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon toplantısı düzenlendi.
Sosyal hizmetler uzmanı Serhat Bilen, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı hakkında bilgiler verdi. Bilen, farkındalığın artırılması, veri toplama ve yeni araştırmaların yapılmasının hedeflendiğine dikkat çekti. l DHA
Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.